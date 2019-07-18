Beşiktaş'ın yeni transferi kampa katıldı Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla tanıştı.

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