Beşiktaş'ın yeni transferi kampa katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı.
18 Temmuz 2019 Perşembe 14:29
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Boyd, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah-beyazlı takımın kampına dahil olarak teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla tanıştı.
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