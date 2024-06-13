Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’a geldi
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.
Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.
Spor
Beşiktaş yaşlıdan vazgeçmiyor! Giderek yaşlanıyor takım yahu… Maalesef korkulan oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO