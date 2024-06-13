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Spor Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’a geldi
Spor

Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’a geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 10:03:37 - 2024-06-13 10:03:37
Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’a geldi

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.

Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

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