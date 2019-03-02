Beşiktaş'ın yeni teknik hocası kim? Son dakika BJK haberleri

Şenol Güneş’in istifa etmesinin ardından Beşiktaş yeni teknik direktörü arayışına girdi. Siyah Beyazlı kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, Guti'nin ve Lucescu’nun isimleri ön planda. Lucescu Beşiktaş’a gidip gitmeyeceğine ilişkin, “Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda bir kulüp takımının başına geçebilirim” dedi.

Adı Beşiktaş'la anılan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili yöneltilen soruyu "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" ifadeleriyle yanıtladı.

Beşiktaş'ta en güçlü teknik direktör adayları arasında yer alan ve yönetimin temasta olduğu Mircea Lucescu, Kartal'a yeşil ışık yaktı. 73 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, "Her şey olabilir, sezon sonunda bir kulüp takımının başına geçebilirim. Hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" dedi. 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, 100. yılında takımı şampiyon yapmıştı. Aday listesinde Slaven Biliç, Portekizli Jorge Jesus ile Sergen Yalçın da bulunuyor.

“Bu öyle kavun mu karpuz mu meselesi değil"

Beşiktaş yönetimi, kalabalık bir heyetle Kayseri'ye giderken, Başkan Fikret Orman gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, "Şenol Güneş'in ayrılığı olağanüstü gibi görünüyor ama bunlar normal şeyler. Önümüzdeki üç aylık süreç var" dedi. Orman, "Tercihiniz yerli mi yoksa yabancı mı olacak sorusuna, "Bu öyle kavun mu karpuz mu meselesi değil. Yeni teknik direktörümüz Beşiktaş'ı kaldırabilecek, şampiyon yapabilecek ve Avrupa'da başarıya götürebilecek bir hoca olmalı" yanıtını verdi.