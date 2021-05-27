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Spor "Beşiktaş'ın yeni 10 numarası" Alex Teixeira
Spor

"Beşiktaş'ın yeni 10 numarası" Alex Teixeira

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şu an kulüpsüz olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:15:00 - 2021-05-27 15:21:48
"Beşiktaş'ın yeni 10 numarası" Alex Teixeira

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yapılan görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme gelirken, orta alan için Alex Teixeira ismi öne çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçilirken, vatandaşı Josef de Souza’dan da destek istendi.

Shakhtar Donetsk’te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016’da 50 milyon Euro’ya Jiangsu Suning’e transfer olmuştu.

Brezilyalı on numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

Bu arada Beşiktaş’ın, NEC Nijmegen’de oynayan Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan’la da görüştüğü belirtildi.

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