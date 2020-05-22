Beşiktaş'ın tranfserdeki hedefi belli oldu!

Transferde yeni bir yol haritası belirleyen Beşiktaş Yönetimi rotasını Avrupa’da top koşturan yetenekli gurbetçilere çevirirken, arayışlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncuların astronomik ücretleri ve ekonomik kriz nedeniyle önümüzdeki dönemde teknik heyetin ihtiyaç duyduğu isimleri büyük ölçüde gurbetçi oyuncular arasından seçecek.

Genç oyunculara ve altyapıya yatırım yapacaklarını aktaran siyah-beyazlı yöneticiler, “Artık pilot takım aramaya gerek yok. Altyapıyı güçlendireceğiz, buradan yetenekli futbolcuları A takıma kazandıracağız. Ekonomik krizi aşmanın bir yolu da buradan geçiyor” dedi.

Toplam 16 oyuncu

Beşiktaşlı idareciler özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde çok sayıda yetenekli gurbetçi oyuncunun forma giydiğini belirterek, 5 veya 6 futbolcuyu yeni sezonda kadroya katmak istediklerini ifade etti.

Geniş transfer listesinde toplam 16 gurbetçi futbolcunun yer aldığını vurgulayan siyah-beyazlılar, “Bu torbadan en fazla 6 oyuncuyu transfer edeceğiz. Bu futbolcular hem genç, hem de yetenekli olacak. Kaldı ki gurbetçi oyuncuların birçoğunun Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde oynadığını görüyoruz. Transfer rakamları öyle uçuk olmayacak. Aksi taktirde ekonomik krizi düzeltemeyiz” ifadelerini kullandı.

‘Çaremiz kalmadı’

Genç ve yarışmacı bir kadro kurmanın gayreti içinde olduklarını da kaydeden siyah-beyazlılar, “Süper Lig’e gelen çok sayıda yabancı oyuncunun ülke futboluna katkı veremedikleri gerçeği ortada. Elbette kaliteli yabancılar da var, ancak onların rakamları da oldukça astronomik düzeyde. Transfer politikamızda içe dönmek ve altyapıya eğilmekten başka çaremiz yok. Gurbetçi futbolcularla kadromuzu takviye edeceğiz. Hem yarışmacı bir takım oluşturacağız, hem de pahalı transferlere nokta koyacağız” diye konuştu.