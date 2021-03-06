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Spor Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı

Beşiktaş'ın 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Siyah beyazlıların borcuna ilişkin bilgiler veren Zümrüt Yezdani Kedik, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 13:24:00 -
Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk katıldı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açıklamalarının ardından Denetim Kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, siyah-beyazlı kulübün borcuna ilişkin bilgiler verdi.

Zümrüt Yezdani Kedik yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu ifade etti.

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