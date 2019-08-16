0553 313 94 23

Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, Sivas'a götürülecek oyuncular belirlendi.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:33
Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı, 21 kişilik kadroya yeni transferleri alırken sakatlıkları devam eden Loris Karius, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Burak Yılmaz'ı ekibe dahil etmedi. 

Avcı'nın, Sivas deplasmanına götüreceği isimler şöyle:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Siyah-beyazlı ekip saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:33
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta 4 film gösterimde
    1. Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta 4..
    2. Altayistler Bişkek’te bir araya gelecek
    3. Bayburt’ta minibüs ile otomobil..
    4. Erken emekli olma şartları nedir?..
    5. PKK’ya ait 13 hedef vuruldu
    6. Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
    7. Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar!..
    8. Belediye ihale ilanları 2019
    9. Eskimalatya Aşkı Grubu üyelerinden..
    10. Emniyet ekipleri bayramda tedbiri..
    11. Şehitler için mevlit okundu
    12. Germencik tanıtılacak, çiftçi kazanacak
    13. Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar..
    14. Bayburt'ta minibüs ile otomobil..
    15. İsrail askerleri Batı Şeria'daki..
    16. Yemek pişirirken ateşe düşen kadın..
    17. Murat Kazanasmaz kimdir? İBB Murat..
    18. İstanbul'da korkutan yangın! Tahliye..
    19. Alman Kriminal Dairesi Başkanı..
    20. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    21. Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına..
    22. Manavgat’taki orman yangınında yaralar..
    23. Çarptığı köpeği veterinere götürdü
    24. Niğde'de çiğ köfte yoğurma makinesine..
    25. Tosya’da kayganlaşan yolda kazalar..
    26. Başkentte anne ve çocuğuna otobüs..
    27. Bakan Dönmez’in adı o caddeye verildi
    28. Ümraniye’de 18 katlı binanın onuncu..
    29. Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
    30. Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler