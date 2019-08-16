0553 313 94 23

Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

16 Ağustos 2019 Cuma 15:14
Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, Sivas'a götürülecek oyuncular belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı, 21 kişilik kadroya yeni transferleri alırken sakatlıkları devam eden Loris Karius, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Burak Yılmaz'ı ekibe dahil etmedi.

Avcı'nın, Sivas deplasmanına götüreceği isimler şöyle:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Siyah-beyazlı ekip saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:14
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Robotik Yarışmasında Türkiye'nin aldığı ilk ve tek ödül
    1. Dünya Robotik Yarışmasında Türkiye'nin..
    2. Dünya’nın folklor renkleri Kepez’de..
    3. Galler’de Nazi bayrağı asan adam..
    4. Toroslar’da Karakucak Güreşleri,..
    5. İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem
    6. Freni boşalan otomobil markete girdi
    7. Açık Hava Sinema Geceleri nostalji..
    8. Pamukkale’de evde temizlik hizmeti yüz..
    9. Avokado bitkisi saksıda yetişir mi?..
    10. Cilde ve vücuda etkisi saymakla..
    11. AK Parti’li Dağ: "CHP’de söz çok ama..
    12. Bartın’a Arapların ilgisi artıyor
    13. Denizli’deki trafik sorunu akıllı..
    14. Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu
    15. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan..
    16. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    17. Düzensiz göçmenlerin yakalanma anı..
    18. Burhaniye’de THK ilçe yönetimi..
    19. Başkentte 180 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    21. Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
    22. Oğlunu o halde örünce gözyaşlarını..
    23. Kaçak yaban keçisi avına 26 bin TL ceza
    24. Bypass ameliyatı olan AKÜ Rektörü..
    25. Zonguldak’ta kız isteme kavgasında kan..
    26. Ortadoğu uzmanından dikkat çeken..
    27. TOKİ’den, AOÇ arazisindeki arsaların..
    28. Aydos Ormanı'nda boğazını kesip ateşe..
    29. Bayram günü pastanedeki sadaka..
    30. Gençlik ve Spor Bakanlığı,..
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler