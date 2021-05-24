Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Siyah - beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak.
Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini arttıracak.
İşte Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri...
Muhtemel rakipler
Lille (1. torba)
Atletico Madrid (1. torba)
Manchester City (1. torba)
Bayern Münih (1. torba)
PSG (1. torba)
Inter (1. torba)
Sporting (1. torba)
Zenit (1. torba)
Manchester United (1. ya da 2. torba)
Chelsea (1. yada 2. torba)
Real Madrid (2. torba)
Juventus (2. torba)
Barcelona (2. torba)
Juventus (2. torba)
Liverpool (2. torba)
Sevilla (2. torba)