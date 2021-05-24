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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:53:00 -
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içerisinde bitirmesinin ardından Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Siyah - beyazlılar, ön elemelerden gelecek takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbada yer alacak.

Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini arttıracak.

İşte Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri...

Muhtemel rakipler

Lille (1. torba)

Atletico Madrid (1. torba)

Manchester City (1. torba)

Bayern Münih (1. torba)

PSG (1. torba)

Inter (1. torba)

Sporting (1. torba)

Zenit (1. torba)

Manchester United (1. ya da 2. torba)

Chelsea (1. yada 2. torba)

Real Madrid (2. torba)

Juventus (2. torba)

Barcelona (2. torba)

Juventus (2. torba)

Liverpool (2. torba)

Sevilla (2. torba)

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Yorumlar

ali

Rakipler çok kek Türkiye süper (!) lig şampiyonu 5 er 5 er atarak gruptan çıkar!
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Murat

Orası super lig değil bu takımların hepsi bjk yi averaj takımı yapar eğer düzgün Kadro takviyesi yapılmaz ise
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