Beşiktaş'ın maç kadrosu: Giresunspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11

Süper Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Giresunspor maçı için bugün özel bir uçakla Giresun’a giderek kampa gitti. Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ın Giresun kadrosu

Beşiktaş'ın Giresun kadrosu şu şekilde: Ersin, Emre, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, NKoudou, Batshuayi, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira.