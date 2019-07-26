Beşiktaş’ın Loca peşkeşinde ikinci perde! Şafak sökmeden yalanı çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yaptırılan seçim şovunun perde arkasını Akit aralamıştı. Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında, locası İmamoğlu’na peşkeş çekilen Beşiktaşlı iş adamı Atalay Demirbaş, Kuzu Grubun avukatı da olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu adres göstermişti. 18 Temmuz’da sürmanşetten yayımlanan “Beşiktaş, locamı İmamoğlu’na peşkeş çekti” başlıklı haberimize açıklama gönderen Mahmutyazıcıoğlu, kendi kendini yalanlayarak tarihe geçti. Mahmutyazıcıoğlu’nun çelişkilerle dolu açıklamasına cevap veren Demirbaş ise kurulan kumpasın perdelenmeye çalışıldığını söyledi.

Bir maçlığına takas etmişler

BJK Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmutyazıcıoğlu, İmamoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından İBB’ye tebrik ziyaretinde bulunan Beşiktaş Kulübü’nün hiçbir partiyi destelemediğini öne sürdü. Açıklamasının bir bölümünde, skandal olaya konu locanın kendisi tarafından ücreti ödenerek satın alındığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, locanın Demirbaş’tan “bir maç için takas” edildiğini belirtip kendisiyle çelişkiye düştü.

Demirbaş’ın locaya İmamoğlu’nun geleceğinden haberdar olduğunu öne süren Mahmutyazıcıoğlu, “Demirbaş, İmamoğlu ile tanışmak için yan locaya gelmiştir” dedi.

Mahmutyazıcıoğlu’nun iddialarını yalanlayan Demirbaş ise, “Yan locaya gelip işgalin fotoğraflarını çektim, Ekrem beyle tanışmak istesem locama gider kendisiyle maçı izlerdim” şeklinde konuştu.

Önce “benim” dedi

15 yıldır avukatlık mesleğini icra ettiğini belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: “Atalay Demirbaş’ın şirketine ait olan locaya, Kuzu Grup’a olan borçlarından ötürü Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü’nün 2018/10570 E. sayılı dosyasından haciz konulmuştur. Daha sonra Demirbaş tarafından kulübe ihtar çekilerek, locanın sözleşmesini feshettiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine bu locanın tüm hakları, ücreti ödenerek, şahsım tarafından satın alınmıştır.”

Sonra “izin istedim” dedi

Bunun üzerine gazetemize açıklama yapan Demirbaş şu karşılığı verdi: “Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kelime oyunları yaparak kendini aklamaya çalışıyor. Açıklamasının ilk bölümünde locamı benden bir kereye mahsus istediğini söylüyor. Bir sonraki paragrafında ise bu locanın haczedildiğini, kendisinin de parasını verip aldığını söylüyor. Baştan sona çelişki, madem bu yeri sen parası karşılığında aldın. Peki benden gelip niye bir kereliğine kullanmak için izin istedin? Bu çelişki değil mi? Kendi ağzıyla itiraf ediyor. Locamın işgalinden ve Beşiktaş yönetimin duyarsızlığından sonra sözleşmemin feshini istedim. Loca işgalinden sonra yaşanan bir hadise bu. Bir başka çelişkisi de benim Ekrem İmamoğlu’nun gelişinden haberdar olduğum ve görüşmek için yan locaya gittiğim, ellerinden kamera görüntüleri olduğu iddiası. Bu da kelime oyunu, bu da çarpıtma ve yalan dolu. Kamera görüntüsü dediği şu, yan locaya gidip cep telefonuyla işgali görüntüledim. Bana kurulan kumpas perdelenmeye çalışılıyor. Benim üzerimden Erdoğan’a operasyon yapılmasına müsaade etmem. Bütün öfkem bunadır.”

FETÖ soruşturması yapıldı

“FETÖ’cü Resul Yıldırım’la irtibatlı” olduğu iddiasını da cevaplayan Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi: “Eski HSYK üyesi Resul Yıldırım’la hiçbir temasım ve irtibatım olmamıştır. Yapılan soruşturma neticesinde; bir irtibatımın olmadığı tespit edilmiş ve hakkımda kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”