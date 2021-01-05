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Spor Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

Süper Lig'de üst üste 4 hafta kazanarak liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı takım, 17. haftada yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:58:43 -
Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

​​​​​​​Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.


- 4 maçlık galibiyet serisi


Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.


- Evinde 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor


Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.


- Son 4 karşılaşmada gol yemedi


Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.


- Sakatlar iyileşti


Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayan Rachid Ghezzal, hazır hale geldi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımla çalışmalara başladı.

Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ise bugün İstanbul'a dönecek.


- Mensah ve Vida ceza sınırında


Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



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