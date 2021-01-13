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Spor Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferinde flaş gelişme
Spor

Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferinde flaş gelişme

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini sezon sonu yapmaya hazırlanıyor. Fortuna Düsseldorf, devre arasında milli futbolcunun transferine onay vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:17:00 -
Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferinde flaş gelişme

Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferi sezon sonuna kaldı. 26 yaşındaki oyuncu için Fortuna Düsseldorf’a resmi teklifini sunan siyah beyazlılar olumsuz yanıt aldı. Kenan’ı kadrosunda tutmak isteyen Alman kulübü, transfere onay vermedi. Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcu için 6 ay bekleyecek. Siyah beyazlılar, Kenan’ı Haziran ayında bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Hoffenhaim altyapısında yetişen Kenan Karaman, 2014-2018 yılları arasında Hannover 96 forması giydi. 2018 yılında Fortuna Düsseldorf transfer olan 26 yaşındaki forvet, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor.

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 15 maça çıkan Kenan, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

A Milli takım formasını 17 kez giyen Kenan Karaman, fileleri 4 kez havalandırdı.

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