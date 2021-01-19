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Spor Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic resmen Milan'da
Spor

Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic resmen Milan'da

Milan, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mario Mandzukic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Anlaşmada bir yıllık opsiyon da bulunuyor. Mario Mandzukic 9 numaralı formayı giyecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:15:00 -
Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic resmen Milan'da

AC Milan, tecrübeli futbolcu Mario Mandzukic'i transfer ettiklerini resmen açıkladı. Hırvat forvet, AC Milan kulübü ile sezon sonuna kadar bir sonraki sezona uzatma seçeneği ile sözleşme imzaladı.

Türkiye'den Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için siyah beyazlılar, yıllık ücreti çok bulduğu için transferi gerçekleştirememişti.

Mario Mandzukic kimdir?

21 Mayıs 1986'da Slavonski Brod'da (Hırvatistan) doğan Mario Mandzukic, NK Marsonia, NK Zagreb ve GNK Dinamo Zagreb'in formalarını giydi. 2010 yazında önce Wolfsburg'a (60 maç ve 20 gol) sonra da Bayern Münih'e (88 maç ve 48 gol) olmak üzere Almanya'da iki farklı kulüpte forma giydi. 2014/15 sezonunda Atletico Madrid ile 162 maç ve 44 gol atan golcü futbolcu, Juventus'ta çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti. Ocak 2020'de Al Duhail'e gitti ve burada çıktığı 7 maçta sadece 1 gole imza attı.

Mandzukic, kulüp takımlarıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 9 Şampiyona ve 12 Ulusal Kupa ve Süper Kupa dahil olmak üzere 24 kupa kazandı. 89 maçta 33 gol atarak Hırvat milli takımında tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu.

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