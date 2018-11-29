Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu 5. hafta maçında Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.29 Kasım 2018 Perşembe 21:48
UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor.
Beşiktaş Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak. Kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Kritik mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çıkardığı ilk 11'i şöyle:
Karius, Dorukhan, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin
Sarpsborg takımının ilk 11'i ise şu şekilde:
Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen
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