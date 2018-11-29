THY- Banjul
0553 313 94 23

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu 5. hafta maçında Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:48
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak. Kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Kritik mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çıkardığı ilk 11'i şöyle:

Karius, Dorukhan, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin

Sarpsborg takımının ilk 11'i ise şu şekilde:

Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:48
  1. Sarpsborg
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da terör eylemi gerçekleştirileceği iddiaları
    1. Ankara'da terör eylemi..
    2. Ufuk Sarıca'dan zafer açıklaması:..
    3. Gazze'de İsrail'in yaraladığı binlerce..
    4. Ahmet Davutoğlu: Kimse düşmanlık..
    5. Macron'dan kritik hamle! Onunla..
    6. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    7. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    8. Uyumadan önce neden su içmeliyiz?
    9. Ankara Valiliğinden 'terör eylemi'..
    10. Vatandaşlar mağdur, o ilaç hala..
    11. Cilt kuruluğu nasıl önlenir?
    12. Doğum sonrası kilolardan bu..
    13. Libya'da hava saldırısı: 10 ölü
    14. Alkollü yakalanan pilotun cezası belli..
    15. Stres kadınlarda Alzheimer riskini..
    16. "Afrika'daki mülteci krizinde..
    17. Kırıklar hakkında doğru bilinen..
    18. Makinede boyanan çamaşırlar kendi..
    19. Sporcu çocuk hangi besinleri tüketmeli?
    20. CHP'de o isimler konuşuluyor! İşte 3..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?