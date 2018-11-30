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''Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum''

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci haftasında kendi evinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Norveç temsilcisi Sarpsborg takımının teknik direktörü Geir Bakke, "Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum'' dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 02:41
''Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum''

Bakke, Sarpsborg Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ı aldığı galibiyetten sonra tebrik ettiğini belirten Bakke, ''Beşiktaş'ın en son maçında 6 pozisyon bularak 4 gol attığını biliyorum. Ama bu maçta 2 gol yedikten sonra ikinci yarı 3 gol atarak geri dönüş yapacağını beklemiyordum. Planlarımızda, Beşiktaş'ı gol pozisyonuna sokmamak vardı, 3. golü bulabilseydik sonuç böyle olmayabilirdi'' diye konuştu.

Maçın ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu oynadıklarını dile getiren Bakke, "Beşiktaş'tan daha iyi bir takım olduğumuz için 2-0 öne geçmedik. Beşiktaş'tan daha istekli başladığımız için öne geçtik. Bu zaman diliminde üçüncü golü bulacak şansları yakalamamıza rağmen bunu beceremedik. Haliyle kaliteli ve iyi oyuncuları bulunan Beşiktaş, girdiği pozisyonları değerlendirerek istediği galibiyeti aldı. Beşiktaşı galibiyetinden dolayı tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 02:41
  1. Beşiktaş
  2. Sarpsborg
  3. Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke

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