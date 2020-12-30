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Spor Beşiktaş'ın "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak
Spor

Beşiktaş'ın "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:47:02 -
Beşiktaş'ın "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" destek kampanyası çerçevesinde dijital uygulama "Help Steps" ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak.

Anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada, ağustos ayında hayata geçirilen ve siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği projeden sağlanan gelirlerin Beşiktaş Futbol Akademisine yönlendirileceği ve bu sayede sporculara daha fazla kaynak aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, imzalamış oldukları anlaşmanın gelirini altyapıdaki oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yeni tesisler inşa etmek için harcama kararı aldıklarını belirtti.

Beşiktaş'ın ilklerin kulübü olduğunu aktaran başkan Çebi, "Taraftarlarımızın bir ilke daha imza atmalarını ve akademinin yeni tesislerini büyük Beşiktaş taraftarının adım adım yürüyerek yapmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Help Steps Proje Yöneticisi Gözde Venedik ise Beşiktaş Kulübü ile yaptıkları anlaşmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Artık taraftarların attığı her adım, geleceğin Beşiktaş ve milli takım sporcularına kaynak sağlayacak. Taraftarlar daha sağlıklı yaşarken kulüplerini ve genç sporcuları da desteklemiş olacak. Bu vizyonları nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fırat Fidan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa sürede genç sporcuların daha iyi şartlarda çalışabileceği tesisleri hep birlikte adım adım hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübünün Futbol Akademisi, Spor Okulları ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ise anlaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Bu projeyle hedefledikleri tesisleşmeyi daha hızlı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle tüm taraftarları ama özellikle spor okullarımızı ve derneklerimizi tatlı bir rekabet içinde Beşiktaş için yarışmaya davet ediyorum. Help Step anlaşmasıyla en çok adım atan spor okulu ve derneklerimizi bazı özel ödüllerle ödüllendireceğiz. Detaylarını arkadaşlarımız hem spor okullarına hem de derneklerimize en kısa zamanda iletecekler. Atılan her adım değerli, geleceğe adım adım yürüyoruz, taraftarımız bizi takip etmeye ve destek olmaya devam etsin."

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