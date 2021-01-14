Beşiktaş'ın gündemindeki forveti açıkladı
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş’ın Heracles forması giyen forvet oyuncusu Sinan Bakış'la ilgilendiğini bildirdi.
ASpor yorumcusu Zeki Uzundurukan, santrfor oyuncusu Sinan Bakış'ın siyah-beyazlı ekibin gündeminde olduğunu açıkladı.
Uzundurukan, “Sergen Yalçın’a Erdal Torunoğulları’nın bir teklifi var. ‘Uzun boylu, sırtı dönük top tutan forvet oyuncusu alalım’ diyor. Bu isim kim? Hollanda pasaportlu Sinan Bakış. Heracles’te oynuyor, 26 yaşında. Sergen hocanın aradığı özelliklere sahip. Larin ve Aboubakar’ı yedekleyecek rotasyon oyuncusu. Maliyeti de uygun. Bu oyuncuyu transfer edebilirler. Şu anda Beşiktaş’ın gündeminde.” dedi.