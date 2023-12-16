Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı
Beşiktaş'ın güncel borcu, 8 milyar 282 milyon TL olarak açıklandı.
Beşiktaş 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü’nün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda yapılan 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu tam kadro olarak hazır bulundu.
Siyah-beyazlıların güncel borcu, 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak açıklandı.
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