Beşiktaş'ın Gazişehir kadrosunda 3 yıldız eksik! Deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın. Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

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