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Spor Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic geri dönüyor
Spor

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic geri dönüyor

Bosna - Hersek Milli Takımı, yolların ayrıldığı Ivaylo Petev'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Geçmişteki başarılı süreçlerin etkisiyle Hırvat teknik direktörlere yönelen Bosna-Hersek'te milli takım için ilk aday Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ismi öne çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 11:22:00 -
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic geri dönüyor

Bosna - Hersek Milli Takımı, yolların ayrıldığı Ivaylo Petev'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Geçmişteki başarılı süreçlerin etkisiyle Hırvat teknik direktörlere yönelen Bosna-Hersek'te milli takım için ilk aday Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ismi öne çıktı.

Bosna - Hersek Milli Takımı'nda teknik direktör Ivaylo Petev ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda arayışlar başladı.

Reprezentacija'nın haberine göre; Bosna - Hersek Futbol Federasyonu, 2008'de milli takımı yeniden ayağa kaldıran teknik adam Miroslav Blazevic gibi Hırvat hocalara yönelmiş durumda. Bu noktada iki adayın ismi öne çıkarılmakta. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic'in yanı sıra Niko Kovac isminin de gündeme geldiği belirtiliyor.

Son olarak Beijing Guoan'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Slaven Bilic, geçmiş dönemde Hırvatistan Milli Takımı'nın yakaladığı çıkışta önemli rol oynamıştı.

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