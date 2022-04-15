Beşiktaş'ın efsanesinden haber var!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, siyah-beyazlıların efsane ismi Daniel Amokachi'den iki futbolcu önerisi geldi.

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Daniel Amokachi'nin kulüple bağları devam ediyor. Teknik direktörlük yapan ve adı Nijerya Milli Takımı için geçen Amokachi'nin, Beşiktaşlı yetkililere iki futbolcu önerdiği ortaya çıktı.

Nijerya'nın iki yıldızını önerdi

49 yaşındaki Amokachi, Nijerya Milli Takımı'nın iki yıldız adayı Adeleke Adekunle ile Imo Obot'u siyah-beyazlılara önerdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; stoper Adekunle ile sol bek Obot'un önemli potansiyelleri olduğundan bahseden Amokachi, iki oyuncunun da 2002 doğumlu olmalarına rağmen milli takıma davet edildiklerinin altını çizdi.

Valerien isterse iki futbolcu denenecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu teklife sıcak bakarsa, iki oyuncu denenmek için İstanbul'a getirilecek.

Beşiktaş'ta 104 maça çıktı

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Daniel Amokachi, siyah beyazlı formayla 104 maça çıkarken 23 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.