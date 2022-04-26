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Spor Beşiktaş'ın çöp transferi Lens'in son hali şaşırttı!
Spor

Beşiktaş'ın çöp transferi Lens'in son hali şaşırttı!

Beşiktaş'a kiralık geldiği 2017-18 sezonundan bu yana beklentilerin uzağında kalan Jeremain Lens'in göbekli hali tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 15:40:00 -
Beşiktaş'ın çöp transferi Lens'in son hali şaşırttı!

Beşiktaş'a kiralık geldiği 2017-18 sezonundan bu yana beklentilerin uzağında kalan Jeremain Lens'in göbekli hali tepki çekti.

Beşiktaş'ın Sunderland'den önce 1.5 milyon euroya kiraldağı daha sonra 4 milyon euroluk bonservisini aldığı Jeremain Lens'in, bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Göbeği tepki çekti
Siyah-beyazlılar ile en son maçına geçen sezonun ikinci haftasındaki Antalyaspor karşısında çıkan Hollandalı, daha sonra kadro dışı bırakıldı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'e kiralık giden ancak burada da tutunamayan Lens'in son hali ise tepki çekti. Tecrübeli futbolcunun göbeği, siyah-beyazlıların eleştiri odağı oldu.

 

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