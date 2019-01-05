Beşiktaş'ın Antalya kampı





ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik çalışmanın ardından siyah-beyazlılar, otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık idman gerçekleştirdi.



Antrenmanda pas çalışmasının ardından, hücum oyuncuları şut, defans oyuncuları ise kanatlardan yapılan ortaları savunma çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada altışarlı 4 takım halinde yapılan maçlarla sona erdi. Antrenmanda Ricardo Quaresma ve Cyle Larin attıkları gollerle dikkati çekti.

Antrenmana katılmayan yeni transfer Burak Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Mertcan Açıkgöz ve Alpay Çelebi, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Antrenmanın sonunda bazı futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi.





- Yurt dışında yaşayan genç Türkler antrenmanda







Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlere yönelik Antalya'da düzenlenen Yurt Dışı Türkler Gençlik Kampı'na katılan 90 gurbetçi de antrenmanı izledi.

Gençler, oyuncular ve teknik direktör Şenol Güneş lehine tezahürat yaparken, en büyük ilgiyi Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma gördü.

Beşiktaşlı oyuncular da antrenman sonrası gençlerin bulunduğu tribün önüne giderek toplu fotoğraf çektirdi.



