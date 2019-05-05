Beşiktaş’ın 11’i belli oldu Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Necip Uysal bu maçla birlikte siyah-beyazlı formayla 300. maçında boy gösterecek.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkacak. Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı. Beşiktaş’ın 11’i şu şekilde:

"Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner - Atiba, Necip - Lens, Dorukhan, Ljajic - Burak Yılmaz."

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