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Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için kesesinin ağzını açtılar

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Hırvat oyuncu Vida için İngiliz ekibi Everton, Beşiktaş'a 18 milyon euroluk teklifte bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 22:58
Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için kesesinin ağzını açtılar

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida, Dünya Kupasındaki performansıyla taliplerinin iştahını kabarttı.

A Spor'da yer alan habere göre, Cenk Tosun'u 22 milyon euro'ya renklerine bağlayan Everton, şimdi de gözünü Domagoj Vida'ya çevirdi. İddiaya göre Everton, Hırvat savunmacı için Beşiktaş'a 18 milyon euro'luk dev bir teklifte bulundu.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

29 yaşındaki Vida'nın Beşiktaş'la 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu, beş yıl formasını giydiği Dinamo Kiev'den 2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a imza atmıştı. Beşiktaş, bonservisi elinde olan Vida için Dinamo Kiev'e bonservis ücreti ödemedi.

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da olan Vida, takımının grup etabındaki iki maçında forma giydi. Vida, gruptan çıkan Hırvatistan ile birlikte turnuvada yoluna devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:58
  1. Everton
  2. Beşiktaş
  3. Rusya
  4. Hırvatistan

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