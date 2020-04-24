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Spor

Beşiktaş'a yeni golcü Süper Lig'den: Papiss Cisse

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş gündemine Papiss Cisse'yi aldı.

2020-04-24 15:52:00 -
Beşiktaş'a yeni golcü Süper Lig'den: Papiss Cisse

Siyah-beyazlılarda transfer listesine eklenen isimlerden biri de Papiss Cisse oldu. Caner Erkin'le henüz sözleşme yenilenmemesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da tavsiyesiyle Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, bir hamle daha yaptı.

Yeni golcü Cisse

Siyah-beyazlılar yine Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi.

Sergen'in bu oyuncuların maaşlarını bildiği için yönetimin elini de rahatlattığı gelen bilgiler arasında.

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