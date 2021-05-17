Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber! Resmen imzaladı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı.
Al-Nassr Kulübü'nden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Portekiz ekibi Benfica’dan 2018 yılında 20 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Bonuslarla beraber yıllık 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, Çin macerasında 65 maça çıkıp rakip fileleri 39 kez sarstı.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 55 Süper Lig maçında 27 gol, 9 asistle skora katkı sağladı, Siyah Beyazlı ekipte 1 de lig şampiyonluğu yaşadı.