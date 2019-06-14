Beşiktaş'a şok! İki kulüp istemedi

Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Dorukhan Toköz'ü 2 Alman kulübü istemedi.

Geçtiğimiz sezon özellikle Kasım ayından itibaren oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve 25 maçta 3 gol 4 asistlik istatistiğiyle milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz’ün Fransa – İzlanda performansı bir hayli dikkat çekti. Genç yaşı ve oyunu iki yönüyle oynama yeteneğine sahip olan Dorukhan İngiliz, Alman ve İtalyan takımlarının transfer listesine girerken, 23 yaşındaki futbolcunun iki kulüp tarafından reddedilmesi Beşiktaş’ta şok etkisi oluşturdu.

Hoffenheim 'transfer kapattık' dedi

Bonservisi için 12 milyon Euro fiyat biçilen Dorukhan Toköz’ün menajeri, oyuncusunu Wolfsburg ve Hoffenheim’a teklif ederken, her iki kulübün de yetenekli isme kapılarını kapatması hem Dorukhan’ı hem de Beşiktaş’ı şaşırttı. Şu anda Avrupa’nın transfer gözdelerinden biri olarak gösterilen ve Newcastle’ın resmi bir şekilde girişimde bulunduğu iddia edilen Dorukhan’ın İtalya ve İngiltere’den ziyade Almanya’ya gitmek istemesi çalışmaları BundesLiga yönüne çevirirken, milli futbolcunun transferi için B.Leverkusen, Schalke ve M.Gladbach’ın girişimlere başlayabileceği bildirildi.