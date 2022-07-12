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Spor Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!
Spor

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve performansıyla siyah - beyazlı taraftarları memnun edemeyen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile el sıkışan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:59:00 -
Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve performansıyla siyah - beyazlı taraftarları memnun edemeyen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil ile el sıkışan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Süper Lig'de geçen sezon yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transferde de önemli adımlar atıyor. Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında başka bir özel plana da sahip. Başakşehir, forvet hattına da önemli bir takviyenin hazırlığı içinde.

Başakşehir, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalan ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği gündemde olan Mesut Özil ile el sıkıştı. Başakşehir'in kritik bir hamlesinin daha olduğu gün yüzüne çıktı.

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluğa oynayacak kadronun bir parçası olarak Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Başakşehir, UEFA kadrosuna Belçikalı golcüyü de yazdırmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 3155 dakika süre alan Michy Batshuayi 14 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; bu performans Beşiktaş'ı tatmin etmemiş ve oyuncuyla yollar ayrılmıştı.

Chelsea'nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Bu iki transferle birlikte Başakşehir kalite açısından da seviye atlayacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Teknik patron Emre Belözoğlu takımını bu maça kadar tam anlamıyla hazırlamanın hesaplarını yapıyor.

 

 

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