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Spor Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi!
Spor

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi!

Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 13:12:00 -
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi!

Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Antalyaspor maçının ısınmasında sakatlanan yıldız oyuncu, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

4.5 AY SONRA KADROYA GİRMİŞTİ

Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra Antalyaspor maçında ilk 11'de yer almıştı. Yapılan ısınma antrenmanı sırasında maçın başlamasına dakikalar kala sakatlanan Rachid Ghezzal kadrodan çıkartılmıştı.

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