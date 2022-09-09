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Spor Beşiktaş'a kötü haber! Kaptan'dan şaşırtan hareket...
Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Kaptan'dan şaşırtan hareket...

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinin kulübe dava açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:46:00 -
Beşiktaş'a kötü haber! Kaptan'dan şaşırtan hareket...

Beşiktaş, eski kaptanı Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinin kulübe dava açtığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

04.01.2018 - 31.05.2022 tarihleri arasında Futbol A Takımı oyuncumuz olan Domagoj Vida'nın menajeri olduğu ve Şirketimiz'den menajer alacağı olduğu iddiası ile Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 1.935.200 Avro bedelin (takip açılış tarihi olan 01.06.2022 itibarıyla karşılığı; 34.098.224 TL) tahsili talebi ile iflas yoluyla adli takip başlatılmış olup takibe Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Bu kere İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın kaldırılması ve Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açıldığı bildirilmiştir.

2022/526 esas numarası ile açılan davanın ilk duruşması 22.12.2022 tarihinde yapılacaktır..Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

 

 


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