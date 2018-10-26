Beşiktaş'a kötü haber! 2 hafta yok
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynadığı maçta sakatlanan Tolgay Arslan'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.26 Ekim 2018 Cuma 21:06
Beşiktaş, Tolgay Arslan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:
“Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır.”
Tolgay Arslan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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