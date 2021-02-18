Beşiktaş'a iyi haber
Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen oyuncular takıma geri dönüyor.
Süper Lig'in 25. haftasını 51 puan ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, 26. haftayı bay geçiyor.
Bir sonraki hafta Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi teknik heyeti memnun etti. Tedavileri tamamlanan Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz antrenmanlara başlıyor. İki futbolcu da 27. haftadaki Denizlispor maçında forma giyebilecek.
Beşiktaş'ın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Konyaspor karşısında sakatlık yaşayan Montero'nun ise tedavileri sürüyor.
Yoğun bir maç periyodu sonrası bay geçeceği haftada oyuncularını dinlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, takımına 3 gün izin verdi. Beşiktaşlılar, iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.