  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'a iyi haber
Spor

Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen oyuncular takıma geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:48:00 -
Beşiktaş'a iyi haber

Süper Lig'in 25. haftasını 51 puan ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, 26. haftayı bay geçiyor.

Bir sonraki hafta Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi teknik heyeti memnun etti. Tedavileri tamamlanan Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz antrenmanlara başlıyor. İki futbolcu da 27. haftadaki Denizlispor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın son oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Konyaspor karşısında sakatlık yaşayan Montero'nun ise tedavileri sürüyor.

Yoğun bir maç periyodu sonrası bay geçeceği haftada oyuncularını dinlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, takımına 3 gün izin verdi. Beşiktaşlılar, iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçak hayal, şirket yalan, çalınan 12 yıl gerçek!
Gündem

Uçak hayal, şirket yalan, çalınan 12 yıl gerçek!

FETÖ’cü polislerin uyduruk delilleri sonucu 28 Şubat yargısı tarafından 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp bunun 12 yılını zindanlarda geçi..
Yeni başbakanın atama kararı ülkede olay oldu! 'Türkiye yanlısı' dediler
Dünya

Yeni başbakanın atama kararı ülkede olay oldu! 'Türkiye yanlısı' dediler

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'de bir dönem büyükelçi olarak görev yapan Luigi Mattiolo'yu diplomatik danışman olarak atadı. Atama ..
Türkiye'nin hamlesi sonrası Yunanistan yaygarayı kopardı! Korkudan titriyorlar
Gündem

Türkiye'nin hamlesi sonrası Yunanistan yaygarayı kopardı! Korkudan titriyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasında, geçen ağustos-kasım döneminde Doğu Akdeniz’de yaşanan ‘Oruç Reis’ krizinin hâlâ tartışıldığı Atina’da şimdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay