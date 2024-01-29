Beşiktaş'a Hollanda'dan 19'luk gurbetçi sol kanat!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

ESPN Hollanda'nın haberine göre; Beşiktaş, Hollanda 2. Lig ekibi De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal'ı takibe aldı. Haberde, Beşiktaş'ın genç oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.

24 maçta forma giydi

Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta forma giyebilen 1.73 m boyundaki Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasıyla 24 maçta sahaya çıktı. 19 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.

Sözleşmesi 2025'te bitiyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan genç futbolcu U19'da 3, U18'de 6 kez olmak üzere milli formayı 9 kez terletti. Başar Önal'ın güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

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