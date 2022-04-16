Beşiktaş'a gurbetçi orta saha geliyor

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan siyah-beyazlılarda transfer çalışmalarına yoğunlaşıldı. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Rotherham United forması giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Daniel Tan Barlaser oldu.

Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken geniş bir liste üzerinden yürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre takımdaki Türk oyuncu kalitesini yeni sezonda artırmak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere 1. Ligi'nde Rotherham United forması giyen Daniel Tan Barlaser'i gündemine aldı.

Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti.

Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.

Barlaser'i yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımı'nın formasını terletmişti.

Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Barlaser, 2005-08 arasında bu takımda forma giyen Emre Belözoğlu'na hayran olduğu için oğluna Emre Michael adını verdi.