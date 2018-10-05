Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Gökhan Töre’nin peşini bırakmıyor. Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde 26 yaşındaki oyuncuyu parlatan ve İngiliz ekibi West Ham United’a götüren Hırvat çalıştırıcı, Fanatik' te yer alan habere göre milli oyuncuyu şimdi de Al Ittihad’a transfer etmek istiyor.

''SENİNLE TEKRARDAN ÇALIŞMAK İSTİYORUM''

Suudi Arabistan ekibini çalıştıran Bilic’in, Gökhan’a "Seninle tekrardan çalışmak istiyorum” mesajını gönderdiği iddia edildi. Gökhan'ın ise nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

