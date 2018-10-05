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Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!

Gökhan Töre'yi daha önce West Ham United’a götüren Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, milli futbolcuyu şimdi de Ittihad'a transfer etmek istiyor.

05 Ekim 2018 Cuma 09:34
Beşiktaş'a Gökhan Töre müjdesi!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Gökhan Töre’nin peşini bırakmıyor. Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde 26 yaşındaki oyuncuyu parlatan ve İngiliz ekibi West Ham United’a götüren Hırvat çalıştırıcı, Fanatik' te yer alan habere göre milli oyuncuyu şimdi de Al Ittihad’a transfer etmek istiyor.

''SENİNLE TEKRARDAN ÇALIŞMAK İSTİYORUM''
Suudi Arabistan ekibini çalıştıran Bilic’in, Gökhan’a "Seninle tekrardan çalışmak istiyorum” mesajını gönderdiği iddia edildi. Gökhan'ın ise nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:34
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