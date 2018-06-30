Beşiktaş'a geri dönmesi beklenen Aboubakar'dan flaş açıklama! 'Şampiyonluk için hazırım'

Son günlerde Beşiktaş’a döneceği ile ilgili haberler yapılan Vincent Aboubakar yeni sezon öncesinde Porto TV’nin sorularını yanıtladı.

Kamerunlu oyuncu, “geçen sezon 2 ay boyunca sakat sakat sakat çıktım. O dönemde yapılan iğneler yüzünden çok acı çektiğimde oldu. Çünkü hep sahada olmak istedim. Artık bir sakatlığım kalmadı. Yeni şampiyonluk yaşamaya ve Şampiyonlar Ligine hazırım” dedi.