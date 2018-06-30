Beşiktaş'a geri dönmesi beklenen Aboubakar'dan flaş açıklama! 'Şampiyonluk için hazırım'
Beşiktaş'a geri dönmesi beklenen Aboubakar çarpıcı açıklamalarda bulundu.30 Haziran 2018 Cumartesi 01:57
Son günlerde Beşiktaş’a döneceği ile ilgili haberler yapılan Vincent Aboubakar yeni sezon öncesinde Porto TV’nin sorularını yanıtladı.
Kamerunlu oyuncu, “geçen sezon 2 ay boyunca sakat sakat sakat çıktım. O dönemde yapılan iğneler yüzünden çok acı çektiğimde oldu. Çünkü hep sahada olmak istedim. Artık bir sakatlığım kalmadı. Yeni şampiyonluk yaşamaya ve Şampiyonlar Ligine hazırım” dedi.
Kaynak: Fotospor
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