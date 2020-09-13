Beşiktaş'a Carlos Bacca müjdesi!
Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’de forvet oynayan Carlos Bacca'yı kadrosuna katmak istiyor.
Forvet arayışları içinde olan Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’e gözünü çevirdi. Carlos Bacca’yı isteyen Beşiktaş için olumlu gelişme yaşandı.
Villarreal, forvet hattına Pervis Estupinan'ı transfer etmeye hazırlanırken bu hamlenin Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'a gidişinin önünü açacağı şeklinde yorumlandı.
Bacca'nın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
La Razon'un haberine göre Villarreal, forvet hattına Pervis Estupinan'ı almaya çalışıyor. Bu gelişme sonrasında Bacca'nın forma giymesi zorlaşıyor. Yıldız oyuncu yapılacak yeni transfer sonrası kadroda düşünülmüyor.
Bacca için en muhtemel adres olarak Beşiktaş gösterilmekte.