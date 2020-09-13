  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'a Carlos Bacca müjdesi!
Spor

Beşiktaş'a Carlos Bacca müjdesi!

Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’de forvet oynayan Carlos Bacca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:53:00 -
Beşiktaş'a Carlos Bacca müjdesi!

Forvet arayışları içinde olan Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’e gözünü çevirdi. Carlos Bacca’yı isteyen Beşiktaş için olumlu gelişme yaşandı.

Villarreal, forvet hattına Pervis Estupinan'ı transfer etmeye hazırlanırken bu hamlenin Carlos Bacca'nın da Beşiktaş'a gidişinin önünü açacağı şeklinde yorumlandı.

Bacca'nın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

La Razon'un haberine göre Villarreal, forvet hattına Pervis Estupinan'ı almaya çalışıyor. Bu gelişme sonrasında Bacca'nın forma giymesi zorlaşıyor. Yıldız oyuncu yapılacak yeni transfer sonrası kadroda düşünülmüyor.

Bacca için en muhtemel adres olarak Beşiktaş gösterilmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşarken unutulan silik şahsiyet
Gündem

Yaşarken unutulan silik şahsiyet

16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapan, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde ..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
Dünya

Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo D..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı