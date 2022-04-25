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Spor Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük şok!
Spor

Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük şok!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa karşısında 3-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 23:16:00 -
Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük şok!

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 28. ve 82. dakikalarda Muleka ile 45+2. dakikada Ben Ouanes kaydetti.

Sezonu ilk 4 sırada tamamlayarak Avrupa bileti almak isteyen siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 51 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 47'ye çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Batshuayi ıslıklandı

Beşiktaş’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

Valerien Ismael yönetiminde 3. kez puan kaybı

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

Josef cezalı

Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Josef, cezası nedeniyle 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında görev alamayacak.

Beşiktaş: 0 - Kasımpaşa: 3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 46 Emirhan İlkhan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic (Dk. 80 Brecka), Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 80 Mabil), Hajradinovic, Eysseric (Dk. 88 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk. 84 Aabid), Muleka

Goller: Dk. 28 ve Dk. 82 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu, Dk. 61 Vida, Dk. 68 Montero (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes, Dk. 56 Spajic, Dk. 78 Donk, Dk. 90 Aabid (Kasımpaşa)

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