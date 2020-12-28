Beşiktaş zirve yürüyüşünü sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında bulduğu 2 golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek, 29 puanlı lider Galatasaray'ın ardında ikinci sıraya yükseldi.





- Üst üste üçüncü maçta gol yemedi





Siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasını Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Demir Grup Sivasspor önünde de kalesini gole kapatarak, üst üste 3. maçında rakibin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.





- İç sahadaki galibiyet serisi 5 maça çıktı





Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Ligdeki ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.





- Sivassporu evinde 2 maç sonra yendi





Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor'u evinde 2 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla evinde rakibine karşı galibiyet sayısını da eşitledi.

Beşiktaş, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6. kez yendi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.





- Golü Aboubakar'a hediye ettiler





Beşiktaşlı oyuncular, Güven Yalçın'ın attığı golü annesini kaybeden takım arkadaşları Vincent Aboubakar'a hediye etti.

Siyah-beyazlı futbolcular, gol sevinci sırasında yedek kulübesinden Aboubakar'ın formasını alarak toplu halde görüntü verdi.





- Güven Yalçın'ın ligdeki ilk golü





Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile oynanan maçta fileleri havalandıran Güven, Süper Lig'de görev aldığı 10 maçta skor üretememişti.

Güven ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynanan karşılaşmada gol attı.





- Oğuzhan bir yıl sonra gol sevinci yaşadı





Siyah-beyazlı ekipte sonradan oyuna giren ve golünü atan Oğuzhan Özyakup, bir yıl sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak Beşiktaş'ın geçen sezon Gençlerbirliği ile 27 Aralık 2019'da oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta gol bulan Oğuzhan, bu hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında sonlandırdı.





- Larin 5 maç sonra gol attı





Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Cyle Larin, Süper Lig'de 5 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin 9. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde fileleri havalandıran Larin; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı.





- Hakan Arslan devre arasında kırmızı kart gördü





Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.

İlk yarının bitmesinin ardından konuk ekip oyuncuları ve kenar yönetimi itirazlarını sürdürdü. Takım kaptanı Hakan Arslan, yedek kulübesinden aldığı telefonu Arda Kardeşler'e göstererek, pozisyonla ilgili sert tepkide bulundu.



Hakem Kardeşler'in sarı kart gösterdiği Hakan Arslan, soyunma odasına giderken kenardaki panoları tekmeledi. Arda Kardeşler, bunun üzerine Hakan Arslan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor, iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan iki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'a 3-0 yenildi.

Ligde 5. kez mağlup olan Demir Grup Sivasspor, 17 puanda kaldı.



