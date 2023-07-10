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Spor Beşiktaş, Zaynutdinov'u transfer etti
Spor

Beşiktaş, Zaynutdinov'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2023-07-10 01:34:00 -
Beşiktaş, Zaynutdinov'u transfer etti

Beşiktaş, uzun süredir istediği Cska Moskova'nın Kazakistanlı futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere.

Siyah beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler devam ediyor.

6 milyon euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türk statüsünde oynayacak

Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

Çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor

25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.
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