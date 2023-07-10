Beşiktaş, Zaynutdinov'u transfer etti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini tamamlamak üzere.

Siyah beyazlılar Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmeler devam ediyor.

6 milyon euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki futbolcunun, Rus ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türk statüsünde oynayacak

Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

Çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor

25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.

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