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Beşiktaş Yönetimi: Başkana ulaşılamıyor

Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş’ta maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen yönetici Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman'a ulaşamadıklarını söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
Beşiktaş Yönetimi: Başkana ulaşılamıyor

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ta kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

"Biz de şoka girdik"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Ürkmezgil, ligde kötü bir yerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötü. Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Üzgünüz. Burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Haftaya Abdullah hocayla görüşülecek"

Müsabaka sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Hayır görüşmedim. Onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta içinde çok beraber oldum. Çok motive olduğunu, bu maça çok inançlı geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok. Sağlıklı olmaz zaten. Haftaya başkanımız ve yönetim kurulu kendisiyle görüşecektir. Geceyi bir geçirip, yarını görelim. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelip, değerlendirmesini yapalım."

"Başkanın telefonları kapalı"

Görevi bırakacağını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la da maçtan sonra görüşmediklerini aktaran Ürkmezgil, "Telefonları şu aralar kapalı. Bu nedenle kendisine telefonla ulaşıp, 'Ne yapacağız?' diyecek halimiz yok. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:53
  1. Süper Lig
  2. Trabzonspor
  3. Ahmet Ürkmezgil
  4. Abdullah Avcı
  5. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
  6. Beşiktaş

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