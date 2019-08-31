Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Beşiktaş yönetimi Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Elneny'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Arsenal'den Mohamed Elneny'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Beşiktaş, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Mısırlı yıldız Mohamed Elneny transferini resmen duyurdu. Arsenal'den kiralanan futbolcu orta sahada görev yapıyor. Beşiktaş ön libero transferinde sona mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Mısırlı yıldız oyuncunun alınmasında ısrar ediyordu. Satın alma opsiyonu yok Beşiktaş 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek... 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için satın alma opsiyonu da bulunmuyor. 12.5 milyon euroya aldılar Arsenal Mısır Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Elneny'yi 2016 yılında Basel'den 12.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Elneny, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor. Premier Lig'de golü yok Kariyerinde 272 maça çıkan Elneny, 15 gol atarken 19 da asist yaptı..

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