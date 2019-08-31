0553 313 94 23

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş yönetimi Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Elneny'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Arsenal'den Mohamed Elneny'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Beşiktaş, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Mısırlı yıldız Mohamed Elneny transferini resmen duyurdu.

Arsenal'den kiralanan futbolcu orta sahada görev yapıyor. Beşiktaş ön libero transferinde sona mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Mısırlı yıldız oyuncunun alınmasında ısrar ediyordu.

Satın alma opsiyonu yok

Beşiktaş 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İngiliz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek... 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

12.5 milyon euroya aldılar

Arsenal Mısır Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Elneny'yi 2016 yılında Basel'den 12.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Elneny, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.

 

Premier Lig'de golü yok

Kariyerinde 272 maça çıkan Elneny, 15 gol atarken 19 da asist yaptı..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:19
  1. İstanbul
  2. Arsenal
  3. Beşiktaş
  4. Mohamed Elneny

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını
    1. Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını
    2. Bülent Turan köy ziyaretlerinde
    3. Uyafa’dan 2022 mini dünya kupası atağı
    4. Kuşadası’nda 33 kaçak göçmen yakalandı
    5. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    6. İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
    7. Didim’de8 yılda 29 Engellinin yüzünü..
    8. İstanbullular "flash mob" etkinliğinde..
    9. İncir nöbetindeki jandarma kuş..
    10. Gercüş’te freni boşalan traktör..
    11. AFAD ilan etmişti! Olası Marmara..
    12. Gazeteciler ağaç dikti
    13. Germencik’te jandarma incir nöbetine..
    14. Atakum’da zafer coşkusu
    15. 3 gün tatili fırsat bilenler plajlara..
    16. Gribe iyi gelen bitkiler nelerdir?
    17. Mahkemeden emsal tazminat kararı!
    18. CHP’linin İmamoğlu’na gönderdiği..
    19. 30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu..
    20. Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı