Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki stoper oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen bitirdi.

Beşiktaş Kulübü, #ComeToBeşiktaş hashtag'i ile yaptığı paylaşım sonrasında Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Beşiktaş'ınresmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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