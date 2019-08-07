Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki stoper oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen bitirdi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:32
Beşiktaş Kulübü, #ComeToBeşiktaş hashtag'i ile yaptığı paylaşım sonrasında Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Beşiktaş'ınresmi internet sitesinden yapılan açıklamada;
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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