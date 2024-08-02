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Spor Beşiktaş, yeni transferini açıkladı
Spor

Beşiktaş, yeni transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 22:43:00 - 2024-08-02 22:45:31
Beşiktaş, yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, yeni transferi resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu renklerine kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Emirhan, kalbinin en orta yerinde. Beşiktaşımıza hoş geldin Emirhan Topçu!"

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çaykur Rizespor’da forma giyen Emirhan Topçu 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi.

Stoper olarak görev yapan genç oyuncu sol bek ve merkez ora saha olarak da görev yapabiliyor.

Çaykur Rizespor ile 2017 yılında sözleşme imzalayan oyuncunun kontratı 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Futbol kariyerine Rizespor’un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica’ya kiralandı.

2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor’da geçiren oyuncu Rizespor’da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi.

Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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