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Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı
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Spor

Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 19:31:00 -
Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.

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