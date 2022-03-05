Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!

Beşiktaş, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki performansıyla göz dolduran Umut Bozok için transfer girişiminde bulunacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. İç ve dış transferde birçok ismi gündemine alan Kartal, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulunacak.

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar hücum hattına takviye için Kasımpaşa’dan Umut Bozok’u listesine aldı. Lacivert-beyazlıların Lorient’ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden Kartal, Kasımpaşa’nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek.

18 gole katkı yaptı

25 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 27 maça çıkarken 12 gol atıp 6 da asist yaptı ve 18 gole katkı yaptı.