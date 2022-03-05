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Spor Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!
Spor

Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!

Kupada ve şampiyonluk yarışında yokları oynayan Beşiktaş, yeni sezon için kolları sıvadı. Kasımpaşa'da harikalar oluşturan ve Lorient'te sözleşmesi bulunan Umut Bozok için girişimlerini hızlandırdı

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:02:00 -
Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!

Beşiktaş, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki performansıyla göz dolduran Umut Bozok için transfer girişiminde bulunacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. İç ve dış transferde birçok ismi gündemine alan Kartal, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulunacak. 

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar hücum hattına takviye için Kasımpaşa’dan Umut Bozok’u listesine aldı. Lacivert-beyazlıların Lorient’ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden Kartal, Kasımpaşa’nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek.

18 gole katkı yaptı

25 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 27 maça çıkarken 12 gol atıp 6 da asist yaptı ve 18 gole katkı yaptı.

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