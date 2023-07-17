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Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-07-17 16:15:00 -
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal, Almanya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
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