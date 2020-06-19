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Spor

Beşiktaş, yarın Denizlispor'a konuk olacak

Süper Lig'e verilen aranın ardından Antalyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta 7 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor - Cezası biten Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada görev alabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:42:19 -
Beşiktaş, yarın Denizlispor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.


- 7 oyuncu sınırda


Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.


- Burak Yılmaz oynayabilecek


Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.


- Vida sakat


Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.

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